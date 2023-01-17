Кайрат Боранбаев: «Мои родители – простые советские люди. Отец был юристом, а мама – бухгалтер»

Руководитель алматинского «Кайрата» Кайрат Боранбаев во второй раз после ареста в марте 2022-го года обратился к подписчикам в социальных сетях.

«Я родился в селе Амангельды Тургайской области. Мои родители простые советские работники, отец был юристом, а мама – бухгалтер. Когда мне было 4 года мы переехали в Аркалык, где я ходил в садик, а затем окончил школу.

К сожалению, мой отец ушел рано. С его уходом жить стало сложнее. Нашей семье не хватало денег. Кроме основной работы у мамы было еще три подработки. Чтобы хоть как-то помочь маме, мы с сестрами и братьями, а нас было 5 в семье, со школьной скамьи работали сторожами, мыли полы и охраняли кинотеатр. К слову, это была моя любимая работа, так как можно было бесплатно посмотреть вечерний сеанс.

Еще тогда я понял, что только труд делает человека лучше. Я благодарен своей маме, за то что она научила меня работать с детства, что я и делаю до сих пор.

Еще со школы я был очень спортивным и поэтому отец отвел меня на бокс. Но на первой тренировке мне разбили нос и отец сказал, что я «слабак» и бокс не для меня. Позже я записался на футбол, но через месяц тренера забрали в армию. Тогда старший брат привел меня в секцию гандбола, которым он занимался уже год.

Так, с головой, я окунулся в этот вид спорта, где достиг неплохих результатов, как мне кажется, или я был высокого мнения о себе. Мой тренер Кукушкин Виктор Лукьянович стал для меня и тренером, и отцом. В школе я играл за сборную по всем видам спорта, когда проводились соревнования между школами включая шахматы.

После окончания, я иногда навещал школу. И вот в одной из своих поездок, несколько лет назад, я ездил в Аркалык на могилу своего отца и зашел туда. Увидев те же самые парты на которых занимался я, решил подарить школе новые парты, компьютерный класс и помочь с ремонтом.

Продолжение следует…», – сказал руководитель алматинского клуба.

Ранее Боранбаев заявил, что хочет прервать молчание и рассказать всю правду.

Напомним, функционер подозревается в хищении средств в квазигосударственном секторе в особо крупном размере. Бизнесмен был задержан в марте прошлого года.

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