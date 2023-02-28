Три казахстанских боксера попали в топ-5 рейтинга WBA

Ряд казахстанских боксеров-профессионалов вошли в рейтинг Всемирной боксерской ассоциации (WBA), передает Prosports.kz.

Так, ТОП-15 списка лучших супертяжеловесов замкнул казахстанец Иван Дычко.

В рейтинге крузервейта сразу два отечественных боксера: Камшыбек Кункабаев (4-й) и Серик Мусадилов (15-й).

Во втором среднем весе на 9-й строчке расположился Бек Нурмаганбет.

В среднем весе чемпионом WBA Super является Геннадий Головкин.

Султан Заурбек (12-й) и Бекман Сойлыбаев (13-й) вошли в ТОП-15 рейтинга второго полулегкого веса.

ТОП-5 второго легчайшего веса замкнул казахстанец Евгений Павлов (5-й).

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