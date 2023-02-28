Три казахстанских боксера попали в топ-5 рейтинга WBA
Ряд казахстанских боксеров-профессионалов вошли в рейтинг Всемирной боксерской ассоциации (WBA), передает Prosports.kz.
Так, ТОП-15 списка лучших супертяжеловесов замкнул казахстанец Иван Дычко.
В рейтинге крузервейта сразу два отечественных боксера: Камшыбек Кункабаев (4-й) и Серик Мусадилов (15-й).
Во втором среднем весе на 9-й строчке расположился Бек Нурмаганбет.
В среднем весе чемпионом WBA Super является Геннадий Головкин.
Султан Заурбек (12-й) и Бекман Сойлыбаев (13-й) вошли в ТОП-15 рейтинга второго полулегкого веса.
ТОП-5 второго легчайшего веса замкнул казахстанец Евгений Павлов (5-й).
«Шавкат через пару боев выйдет к поединку за пояс». Президент Naiza Нурбек Карабала о Рахмонове, турнире Naiza 49 и планах на год
«Я тоже горячий!». Олимпийский чемпион Сапиев подрался с бойцом из команды Артема Резникова на турнире по Batyr Ball
Искусственный интеллект предсказал будущее казахстанского спорта: кто возьмет КПЛ, выиграет ли Рахмонов в UFC и когда завершит карьеру Головкин?
Комментарии