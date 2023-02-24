Федерация бокса Казахстана: «Кункабаев снялся с боя против Джалолова из-за травмы руки»

Федерация бокса Казахстана прокомментировала отказ Камшыбека Кункабаева от боя против олимпийского чемпиона Баходира Джалолова из Узбекистана в 1/4 финала «Кубка Странджа» в Болгарии.

«Камшыбек Кункабаев из-за травмы руки не вышел на ринг Странджы. Напомним, в 1/4 финала, наш боксер должен был встретиться с Баходиром Жалоловом. Кроме этого, по словам, тренерского штаба, у нашего супертяжа было слишком мало времени чтобы полностью втянуться в тренировочный и соревновательный процессы. Камшыбеку нужно восстановиться, и думать в первую очередь о здоровье, так как впереди главные старты – чемпионат мира в Ташкенте и Азиатские игры в Ханчжоу», – говорится в заявлении Федерации.

Напомним, ранее узбекский боец заявил, что узбекский бокс сильнее казахстанского.

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