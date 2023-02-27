Нурбек Карабала о решении судей в бою Жолдашбек – Амангельды: «На мой взгляд, оптимальное решение – ничья, но раз судьи решили так, так и будет»

Президент NAIZA в подкасте NAIZADAI поделился мнением о решении судей в финале гран-при Султана Жолдашбека и Дастана Амангельды:

«Все бойцы, тренеры, клубы знают, что у нас нет апелляций. Так что изменения решения не будет. Я не согласен с одним, что решение стало единогласным. Очень сильно ждал бой, смотрел все три раунда не отрывно. В первом раунде Дастан вышел и показалось, что во втором раунде он закончит бой. Дастан – это тот парень, который вырос в нашей лиге. Сула же пришел к нам уже с хорошим рекордом. Дастана я знаю с любительской карьеры, и я вижу, что у него очень большой потенциал. Первый раунд он вел, второй раунд уже был смазан, у Сулы же большой опыт, он дает сопернику поработать, может быть даже специально. Но что понравилось, Дастан шел до конца, возможно где-то подустал, но шел до конца. Когда шел третий раунд, преимущество уходило то к одному, то к другому. Мнения разделились и судьям было тяжело. В правилах есть пункт, что учитывается ущерб, возможно на это обратили внимание судьи, может сыграло, что подустал. Оптимальное решение, на мой взгляд, была бы ничья, но раз судьи решили так, так и будет»

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