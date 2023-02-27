Нурбек Карабала об итогах гран-при NAIZA: «Выполнили свою задачу – каждый из этих ребят знаменит»

Президент лиги NAIZA Нурбек Карабала подвел итоги командного гран-при:

«Есть недовольные, есть несогласные, но мы свою задачу выполнили – мы хотели сделать из этих ребят звезд. Сегодня каждый из них знаменит на всю страну»

А также он назвал общий гонорарный фонд на турнир NAIZA 49: «В общей сложности на турнире был гонорарный фонд на 55 миллионов»

«Шавкат через пару боев выйдет к поединку за пояс». Президент Naiza Нурбек Карабала о Рахмонове, турнире Naiza 49 и планах на год

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