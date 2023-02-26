Тимур «Акула» Серикулы: «Признаю, что облажался. Мне стыдно за мой бой»

Тимур «Акула» Серикулы прокомментировал поражение Кошену Аканову на Гран-при Naiza 49.

«Признаю что облажался, признаю, что ударил лицом в грязь. Просто хочу извиниться перед своими тренерами за то, что не оправдал надежд, которые на меня возлагали. Расслабился во время боя, раньше срока. Допустил одну ошибку, которой воспользовался соперник. Видимо не отпахал должным образом в подготовке, подвел всю команду. Понимаю, что именно из-за меня команда уступила в Гран-при.

Мне просто стыдно за вчерашний мой бой, никто не виноват, что я проиграл этот бой, виноват только я. Во всем есть хайр. Но через пару боев, мы обязательно еще встретимся, я обещаю, что возьму реванш», – сказал «Акула» в инстаграм.

Напомним, Серикулы проиграл техническим нокаутом во втором раунде Кошену Аканову (2-0) на Гран-при Naiza 49.

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