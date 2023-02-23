Жалгас Жумагулов: «На сборах не хватает моей семьи. Чуть сложновато»

Выступающий в UFC казахстанский боец Жалгас Жумагулов рассказал, по чему успевает соскучиться во время тренировочных лагерей в США.

- Серега (Морозов) говорил, что ему во время сборов больше всего не хватает мяса фермерского. А тебе?

– Мне не хватает моей семьи. Когда семья рядом, более комфортно. Когда толпой живешь, то у каждого свой характер, каждый человек начинает себя показывать. Чуть-чуть сложновато, – сказал боец в разговоре с «Вестником ММА».

Последний бой в UFC Жумагулов провел в ноябре против американского файтера Чарльза Джонсона и потерпел поражение раздельным решением судей. Для него это поражение стало пятым под эгидой промоушена при одной победе.

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