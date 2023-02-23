Жалгас Жумагулов: «Отдаю свою экипировку одноклубникам. Даже ту, что выдает UFC»

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Казахстанский боец UFC Жалгас Жумагулов рассказал, что отдает экипировку с боев молодым одноклубникам.

– Да какие есть лишние вещи, пацанам отдаю. Перчатки, экипировку. 

– Это подарки за заслуги?

– Скорее, за заслуги. Или для мотивации: говорю, если выиграешь, сумку свою подарю. Мотивирую. 

– У тебя было 6 боев в UFC, и получается, выдали 6 сумок с экипировкой промоушена. Все раздаешь пацанам?

– Да, себе ничего не оставляю, даже перчатки после боев отдаю, – сказал Жумагулов в интервью «Вестнику ММА».

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