Боец UFC Сергей Морозов о том, почему не занимается бизнесом: «На двух стульях не усижу»

Казахстанский боец UFC Сергей Морозов рассказал, почему не планирует заниматься бизнесом.

– Никто из тех, кто привел тебя в зал, не стал профессиональным спортсменом...

– Так получилось. Может я такой человек – если чем-то занимаюсь, то окунаюсь в это с головой. Из-за этого все спрашивают, меня, когда тренируюсь: почему бизнес не откроешь себе, дополнительный заработок.

– Я всем отвечаю, что если мне заниматься нужно, я буду только этим заниматься. А так, чтобы днем тренироваться, а вечером бизнес – так не получится. На двух стульях не усижу. Где-то буду просаживаться, – сказал Морозов в интервью «Вестнику ММА».

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