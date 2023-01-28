Сергей Морозов о публикации гонораров в UFC: «То, что пишут – это порожняк, никто не знает точную сумму»

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Казахстанский боец UFC Сергей Морозов в интервью Esquire рассказал о затратах на сборы в Америке:

«То, что пишут, я Вам скажу это такой порожняк. Никто не знает точную сумму, потому что детали контрактов – это конфиденциальная информация. А все, что пишут, это кто-то что-то сказал, но конкретных цифр никто не знает. Я смотрю то, что пишут, когда примерно рядом цифры, когда совсем мимо. Скажу, что то, что мы зарабатываем – это не такие большие деньги, на год жизни точно не хватит. Мы платим процент от гонорара залу, менеджеру, тренеру, ты за все отдаешь. Америка – это страна, где люди деньги зарабатывают»

Морозов подписал новый контракт с UFC, по которому казахстанцу еще предстоит 3 боя.

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