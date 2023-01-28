Сергей Морозов о завершении карьеры: «Надо уходить в свое время, не хочу быть мясом для молодых»

Казахстанский боец UFC Сергей Морозов в интервью Esquire рассказал о затратах на сборы в Америке:

«У меня был план на М-1, потом на UFC. Я уже не молодой боец, 33 года. Я не старый, но каждый должен уходить в свое время, чтобы осталось здоровье. Я не хочу уходить, как многие, когда последние бои ты просто получаешь, как мясо для молодых. Зачем это нужно? У меня дети, ими надо заняться, собой. Если мы до UFC дошли, не уже ли мы не найдем, как зарабатывать»

Морозов провел в UFC пять боев, три из которых выиграл.

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