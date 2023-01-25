Сергей Морозов: «11 лет футболом занимался, даже КМС не получил»

Казахстанский боец UFC Сергей Морозов рассказал о том, как пришел в MMA. Ранее Морозов профессионально занимался футболом.

– Как вы из футбола пришли в MMA?

– У меня друзья все тренировались: кто-то мастер спорта, кто КМС. У всех корочки был. А я 11 лет футболом занимался, за сборную играл, а у меня не было КМС. Думаю, ладно, выиграю чемпионат области, а дальше завертелось, закружилось – Казахстан, Азия, мир. Потом стал МСМК (мастером спорта международного класса – Sports.ru). В профи пошли хорошие бои, зрелищные. Так и попали в UFC. Да, нереальная история, но все сбывается через тяжелый труд. Нужно пахать», – сказал Морозов.

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