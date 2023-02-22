Егембердиев отреагировал на завоевание титула Alash Pride Бекболатом: «Скоро три пояса будут в Таразе»
Боец АСА Евгений Егембердиев отреагировал на завоевание титула лиги Alash Pride Рауаном Бекболатом:
«Красавчи, Кутты болсын! Скоро три пояса в Таразе, Иншааллах!»
Бекболат выиграл титульный бой ручным треугольником.
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