Чемпион WBC International Жан Кособуцкий о возвращении на ринг: «Бой состоится в середине апреля в Германии»

Казахстанский боксер супертяжелой весовой категории Жан Кособуцкий (19-0, 18 КО) рассказал в социальных сетях о сроках своего следующего боя.

«По поводу боя – он у нас состоится примерно в середине апреля в Германии. Соперник пока не известен, но я думаю наш клуб Universum организует, и будет вечер бокса. Наша задача – тренироваться, быть готовым, выходить и побеждать», – сказал Кособуцкий.

В своем предыдущем бою Кособуцкий нокаутировал немецкого боксера Хуссейна Мухамеда в бою за титул WBC International.

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