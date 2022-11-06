Кособуцкий нокаутом защитил свой титул WBC

Казахстанский боксер Жан Кособуцкий (18-0, 17 КО) выступил на вечере бокса в Германии, где провёл титульный бой с немцем Хуссейном Мухамедом (17-0, 14 КО).

Этот поединок в супертяжелом весе был рассчитан на десять раундов, а на кону стоял титул чемпиона WBC International, принадлежавший Кособуцкому. Бой не продлился всю отведенную дистанцию и закончился победой казахстанца — нокаутом в третьем раунде, перед этим его соперник четырежды побывал в нокдауне.

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