Жанибек Алимханулы о новом сопернике: «Надеюсь, на следующей неделе все решится»

Теги бокс Sports.ru - Казахстан Жанибек Алимханулы Спорт Казахстана

Чемпион мира WBO в среднем весе из Казахстана Жанибек Алимханулы (13-0, 8 КО) рассказал, когда станет известен следующий соперник боксера. 

«Как и все мои болельщики, я тоже жду дату боя и имя соперника. Надеюсь, на следующей неделе все решится», – написал Алимханулы в твиттер.

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