Хамзин проведет бой с бразильцем Кастро

Юбилейный турнир RCC Fair Fight открывает двери для топовых бойцов ММА, готовых провести поединок про правилам К-1 в шингардах для ММА.

Одним из тех, кто примет участие в этом турнире стал Ильяс Хамзин. Он уже дрался RCC Fair Fight: в апреле 2019 года он разобрался с Александром Хоменко. Сейчас Ильяс идет на серии из пяти побед в клетке и готов продолжить победную вечеринку на ринге Fair Fight.

Его соперником станет бразилец Милсон Кастро, не выходивший в октагон с декабря 2021 года.

Турнир состоится 18 февраля в Екатеринбурге.

NAIZA готовит масштабное шоу AWARDS. Прогноз победителей от Sports.ru Казахстан: не обойдется без сюрпризов

Похоже, в UFC будет новый боец из Казахстана: Азат Максум готовится покорять сильнейшую в мире лигу

«Если бы Жако подписали в UFC раньше, он был бы в топ-5». Финалист Гран-при NAIZA Амангельды о тренировках с Рахмоновым, бое за пять миллионов и казахстанцах в сильнейшей лиге