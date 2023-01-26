Хамзин проведет бой с бразильцем Кастро

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Ильяс Хамзин Спорт Казахстана

 Юбилейный турнир RCC Fair Fight открывает двери для топовых бойцов ММА, готовых провести поединок про правилам К-1 в шингардах для ММА.

Одним из тех, кто примет участие в этом турнире стал Ильяс Хамзин. Он уже дрался RCC Fair Fight: в апреле 2019 года он разобрался с Александром Хоменко. Сейчас Ильяс идет на серии из пяти побед в клетке и готов продолжить победную вечеринку на ринге Fair Fight.

Его соперником станет бразилец Милсон Кастро, не выходивший в октагон с декабря 2021 года.

Турнир состоится 18 февраля в Екатеринбурге.

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