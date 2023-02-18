Чемпионка мира по боксу Фируза Шарипова: «Официально🔥Теперь я кандидат в депутаты Мажилиса»

Чемпионка мира по профессиональному боксу в трех весовых категориях Фируза Шарипова официально включена в список кандидатов в депутаты нижней палаты Парламента Казахстана.

«Официально! 🔥 Теперь я кандидат в депутаты Мажилиса парламента Республики Казахстан от партии AMANAT», – сообщила спортсменка в своем инстаграм.

Выборы в мажилис, а также маслихаты (органы местного управления) всех уровней в Казахстане пройдут 19 марта.

Рианна заговорила на казахском, а Казыбека Сагына задушил питон: как прошла церемония Naiza Awards

«Нужно вставать и бить еще жестче». Тренер Tobet Top Team Диас Кабдуов о себе, спасении ребенка, UFC, NAIZA и своих воспитанниках

Махачеву предложили бой с Рахмоновым