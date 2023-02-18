Чемпионка мира по боксу Фируза Шарипова: «Официально🔥Теперь я кандидат в депутаты Мажилиса»

Теги Sports.ru - Казахстан Фируза Шарипова Спорт Казахстана

Чемпионка мира по профессиональному боксу в трех весовых категориях Фируза Шарипова официально включена в список кандидатов в депутаты нижней палаты Парламента Казахстана.

«Официально! 🔥 Теперь я кандидат в депутаты Мажилиса парламента Республики Казахстан от партии AMANAT», – сообщила спортсменка в своем инстаграм. 

Выборы в мажилис, а также маслихаты (органы местного управления) всех уровней в Казахстане пройдут 19 марта.

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