Фируза Шарипова о тренировках с Резниковым: «Избил и поиздевался»

Чемпионка мира по профессиональному боксу в трех весовых категориях Фируза Шарипова рассказала о тренировке с бойцом смешанных единоборств Артемом Резниковым.

«Третья тренировка за вечер у Артема. Это уровень! Еще и меня измотал, избил, поиздевался надо мной», – написала Шарипова в инстаграм.

Напомним, спортсмены проводят тренировочный сбор в Таиланде.

«С Бастой чай не пила, но пересекаемся в бойцовских залах». Чемпионка NAIZA Карыгина готовится к первой защите титула и бросила вызов сестре Рахмонова

«Каждый должен уходить вовремя». Сергей Морозов об исламе, допинге и возможном уходе из UFC

Царукян ответил на предложение реванша с Исмагуловым: «100К, и я в деле»