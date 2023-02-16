Пострадавшая от нападения сына Президента Федерации борьбы: «Я начала разнимать и получила удар в челюсть»

Известный казахстанский юрист Анна Димитриевич прокомментировала избиение ее семьи в одном из заведений Алматы. В нападавшем семейная пара узнала сына заслуженного тренера Казахстана – Даулета Турлыханова, сообщает ktk.kz.

– Я начала разнимать то, что там происходило. В этот момент я получила удар в челюсть кулаком. У меня все померкло. Получается, я ударилась рукой, головой об землю. Лежала на асфальте, и кто-то потом меня привел в чувство. Я когда упала, у меня синяк здесь и здесь надрыв связки. Сейчас челюсть болит, конечно. Слава Богу, что не сломал. Но все равно жевать и есть очень больно, – рассказала девушка.

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