Президент Федерации борьбы Казахстана Турлыханов прокомментировал драку с участием сына: «За все действия он сам ответственен»

Заслуженный тренер Казахстана Даулет Турлыханов прокомментировал драку с участием сына в Алматы.

«Он совершеннолетний. Да, он мой сын. За все действия он сам ответственен. Решение по итогам примут правоохранительные органы», – сказал Даулет Турлыханов Tengrinews.kz.

Ранее стало известно, что в Алматы избили известного адвоката. Об инциденте рассказала супруга пострадавшего Олега Чернова, юрист Анна Димитриевич. Она была рядом и тоже получила травмы.

Супруги заявили, что нападавший якобы является сыном заслуженного тренера Казахстана – Даулета Турлыханова.

В Департаменте полиции Алматы сообщили, что данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по статье 293 УК РК «Хулиганство».

Даулет Турлыханов является советским и казахстанским борцом греко-римского стиля, заслуженным мастером спорта СССР (1989), заслуженным тренером Республики Казахстан. Кроме того, Даулет Турлыханов – чемпион мира 1989 года и вице-чемпион мира 1993 года, чемпион Европы (1988) и Азии (1995), серебряный (1988) и бронзовый (1992) призер Олимпийских игр, восьмикратный чемпион СССР.

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