Следующим соперником Лиама Смита может стать Жанибек Алимханулы

Теги Sports.ru - Казахстан Жанибек Алимханулы Лиам Смит Спорт Казахстана

Всемирная боксерская организация (WBO) сообщила, что сделает Лиама Смита первым номером рейтинга в среднем весе.

Теперь британец станет основным претендентом на титул чемпиона мира WBO в этом весе, которым владеет казахстанец Жанибек Алимханулы.

В январе Смит победил своего соотечественника Криса Юбенка-младшего. Отметим, что британец был чемпионом по версии WBO в первом среднем весе в период 2015-2016 годов.

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