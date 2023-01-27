Лиам Смит: «Прежде чем уйти из бокса, хотелось бы получить бой с Головкиным»

Британский боксер Лиам Смит после победы над соотечественником Крисом Юбенком-младшим заявил, что не против устроить поединок с казахстанским ветераном Геннадием Головкиным.

«Мне самому интересно, как далеко смогу я зайти. Не скрываю, что не планирую задерживаться надолго в боксе. Скажем так, пришла осенняя пора в моей карьере. И осталось совсем немного вещей, которые я хотел бы сделать до того, как уйти из спорта. И бой с Головкиным - в их числе».

После победы над Юбенком появились слухи о его возможном поединке с соотечественником Конором Бенном.

«Вызывать его на бой точно не собираюсь. Тем более, что я не заметил его заинтересованности в схватке. Он не бросил мне вызов после моей победы - он бросился подшучивать над Юбенком. О чем это говорит? Думаю, что моими следующими тремя оппонентами будут Юбенк на Энфилде, Головкин за титулы WBA и IBF, а затем лебединая песня в родном Ливерпуле и уход из спорта в статусе чемпиона мира», – сказал Смит.

NAIZA готовит масштабное шоу AWARDS. Прогноз победителей от Sports.ru Казахстан: не обойдется без сюрпризов

Похоже, в UFC будет новый боец из Казахстана: Азат Максум готовится покорять сильнейшую в мире лигу

«Если бы Жако подписали в UFC раньше, он был бы в топ-5». Финалист Гран-при NAIZA Амангельды о тренировках с Рахмоновым, бое за пять миллионов и казахстанцах в сильнейшей лиге