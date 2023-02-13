Меирбек Тулегенов выступит в гран-при NAIZA

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Naiza Fighting Championship Спорт Казахстана

Участие в гран-при NAIZA за DAR-Team примет Меирбек Тулегенов (4-1). Он заменит Айбека Бекболатова в бою с Кошеном Акановым (2-0).

Тулегенов свой последний бой провел на совместном турнире казахстанской лиги и Eagle FC в июле 2022 года, засабмитив Джейхуна Годжали.

Бой пройдет 25 февраля в рамках NAIZA 49 в Алматы.

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