Боец NAIZA подписал контракт с RIZIN

Узбекский боец Рамазан Темиров (12-2-1) подписал контракт с японской лигой RIZIN.

Последний свой бой Рамазан провел в лиге NAIZA, нокаутировав Кайка Аленкара. Этот нокаут был номинирован на премию Naiza.

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