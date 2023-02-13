Боец NAIZA подписал контракт с RIZIN

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Узбекский боец Рамазан Темиров (12-2-1) подписал контракт с японской лигой RIZIN.

Последний свой бой Рамазан провел в лиге NAIZA, нокаутировав Кайка Аленкара. Этот нокаут был номинирован на премию Naiza.

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