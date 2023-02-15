Даулет Турлыханов прокомментировал избиение семьи юристов: «Приношу свои извинения за поступок сына»

Президент Федерации борьбы Казахстана Даулет Турлыханов прокомментировал инцидент с участием его сына Нурасыла, который подозревается в избиении семьи юристов в Алматы.

«Хотел бы изложить свою позицию по инциденту, произошедшему в ночь с 10 на 11 февраля в городе Алматы, с участием моего сына.

Мой сын Нурасыл является совершеннолетним и самостоятельным человеком. В случае, если его вина будет доказана, он будет отвечать за свои действия в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

В тоже время я приношу свои извинения за поступок сына», – написал в Instagram Даулет Турлыханов.

Ранее сообщалось, что семью юристов избили в Алматы. В департаменте полиции Алматы сообщили, что данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье УК РК «Хулиганство».

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