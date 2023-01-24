Менеджер Рахмонова назвал цели бойца: «Наша цель – выиграть пояс»

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Менеджер Шавката Рахмонова Саят Абдрахманов о том, побьет ли казахстанский боец рекорд Ройса Грейси, у которого 11 подряд досрочных бойцов в UFC:

«Не знаю, насколько это важно для Шавката, такие рекорды. Единственная цель у нас — это выиграть пояс. По ходу если побьются какие-то рекорды — то хорошо. Но если он выиграет свои следующие 10 боев решениями — я буду только рад. Наша цель — чтобы Шавкат выиграл пояс, это будет исторический момент для страны, толчок для молодого поколения»

Рахмонов свой следующий бой проведет 4 марта против Джеффа Нила.

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