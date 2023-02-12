Диас Кабдуов о том, как стал свидетелем пожара: «Помог выбраться ребенку и женщине, а потом уснул из-за нехватки кислорода»

Cоздатель бойцовской команды Tobet Top Team и тренер сборной Казахстана по панкратиону Диас Кабдуов прокомментировал историю со спасением ребенка из горящего дома в 2017-м году в Астане.

– Пять назад у Вас была история со спасением ребенка из горящего дома. Расскажите подробнее?

– В тот год был ЧМ в Минске, мои ученики взяли два золота в муай-тай. В Астане мы жили в старых двухэтажных хрущевках. Я лежу в комнате, просыпаюсь и вижу дым. У меня зрение плохое, расслоение сетчатки, я из-за этого и закончил со спортом, линзы одел, побежал на кухню, сразу выкинул на улицу газ-балон. Пошел в зал, где отец спал, начал всех будить, детей вытащили. Пошли в подъезд, там уже темно, проводка замкнула, через окно всех вытащили, убрали машины, чтобы пожарная машина подъехала, стоим на улице. После замыкания начали 2-3 квартиры гореть. Слышим, кто-то в окно стучится – оказывается нашей соседки дочка с внучкой дома остались. Я пытаюсь зайти, в подъезде уже дым во всю, забежал на второй этаж, дверь закрыта, начал стучать, соседка не открывает. Я начал кричать ей, она все-таки открыла дверь, забегаю, а там уже все в дыму, я полотенце намочил, грудного ребенка укрыл, пытались в подъезд выбежать, там уже все полыхает, ударом выбил окно. Оказывается, пожарка уже приехала, я помог выбраться ребенку и женщине, а потом уснул на раме из-за нехватки кислорода. Позже рассказали, что меня за ногу дернули и вытащили. Пару дней покашлял, молока попил, чтобы гарь вывести и все, – сказал Кабдуов.

«Нужно вставать и бить еще жестче». Тренер Tobet Top Team Диас Кабдуов о себе, спасении ребенка, UFC, NAIZA и своих восп

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