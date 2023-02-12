Серик Сапиев обратился к Махачеву: «Поздравляю с победой»
Олимпийский чемпион-2012 по боксу Серик Сапиев прокомментировал победу российского бойца Ислама Махачева (24-1) над австралийцем Алексом Волкановски (25-2).
«Ислам Махачев – лучший боец UFC. Поздравляю с победой!» – написал Сапиев на своей странице в Instagram.
Напомним, Ислам Махачев победил Алекса Волкановски на турнире UFC 284 в Австралии единогласным решением судей.
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