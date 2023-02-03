Бахыт Сарсекбаев: «Когда боксировал я и Серик Сапиев, то узбекские боксеры нам в подметки не годились»

Победитель Олимпиады в Пекине Бахыт Сарсекбаев сравнил казахстанский бокс с узбекистанским.

Напомним, ранее чемпион игр в Токио из Узбекистана Баходир Джалолов (12-0, 12 КО) заявил, что Узбекистан превосходит Казахстан в боксе.

«Их боксеры выросли за счет физики и функциональной подготовки. Наши лидеры остаются в проигрышной ситуации перед узбеками. Когда боксировал я и Серик Сапиев, то узбекские боксеры нам в подметки не годились. Джалолов взял статистические факты. Обижаться на это не нужно – это правда. Узбеки приводят факты, а оспорить мы их не можем», – сказал Бахыт Сарсекбаев в интервью Meta-ratings.kz.

«С Бастой чай не пила, но пересекаемся в бойцовских залах». Чемпионка NAIZA Карыгина готовится к первой защите титула и бросила вызов сестре Рахмонова

«Каждый должен уходить вовремя». Сергей Морозов об исламе, допинге и возможном уходе из UFC

Царукян ответил на предложение реванша с Исмагуловым: «100К, и я в деле»