Бойцы MMA отреагировали на анонс боя Агаев – Гасанов: «Страшно за твоих соперников»

Лига NAIZA продолжает анонсировать бои, которые состоятся на турнире 25 февраля в Алматы.

В рамках командного гран-при в легком весе подерутся Саид Агаев из DAR Team и Елжан Гасанов из Tobet Top Team.

В комментария под анонсом бойцы ММА горячо отреагировали на это противостояние.

Так чемпион NAIZA в легком весе Магомед Кабардиев поддержал одноклубника Гасанова: «Мне страшно за твоих соперников»

Также не остался в стороне и Али Кабдулла, выступающий в Eagle FC и UAE Warriors: «Вперед чемпион».

За Агаева вступился Улан Тамгабаев, также имеющий опыт выступления в NAIZA и UAE Warriors: «Он сделает свою работу профессионально».

Бой Агаев – Гасанов, как и все командное гран-при NAIZA пройдёт в Алматы 25 февраля.

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