Кожамбердиев проведет бой за титул WBC

Едил Кожамбердиев (11-2, 11 КО) проведет бой за пояс WBC Middle East Championship в крузервейте.

Этот бой станет главным событием вечера бокса в Турции, который состоится 18 марта.

Имя соперника станет известным в ближайшее время.

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