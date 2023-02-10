Боец UFC Жалгас Жумагулов: «Все же видят, что мне не отдают победу – может, они так к азиатам относятся?»

Боец UFC Жалгас Жумагулов рассказал о несправедливом отношении судей.

– Все же видят, что мне не отдают победу. Кто-то говорит: «Нужно досрочно заканчивать». Если бы у меня были проходные бои, я бы заканчивал их досрочно. Сами видите, каких мне бойцов дают. И то, я их выигрываю, а победу мне не отдают. Я не знаю, в чем проблема. Может, они так к азиатам относятся - как ко второму-третьему сорту? Не знаю, это уже не первый раз же. Уже сколько журналистов об этом писали, и в твиттере все об этом говорят. Самое главное - не сдаваться. В принципе, я показываю свой уровень. Что я спокойно выигрываю их, а то, что судьи не отдают – я ничего не могу сделать, - сказал в интервью «Вестнику ММА» Жумагулов.

В последнем бою Жумагулов потерпел поражение от американца Чарльза Джонсона. Всего казахстанец потерпел пять поражений и одержал одну победу - над Джеромом Риверой удушающим приемом в 2021 году.

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