Боец UFC Жалгас Жумагулов: «Отвечал хейтерам в интернете, они сразу переобувались»

Боец UFC Жалгас Жумагулов рассказал об опыте общения с критиками в интернете.

- Были ли случаи, когда подходили на улице и критиковали бои, или советы давали?

– Ну да, советы давали, в основном взрослые люди. Хейтеры вряд ли подойдут. Они только с фейковых аккаунтов могут мне писать.

- А были мысли пойти и найти того, кто тебе пишет?

– Были те, кто очень сильно задевал. Я им писал, они сразу переобувались, по-другому начинают разговаривать. Но до встречи ни разу не доходило, – сказал Жумагулов в интервью «Вестнику MMA».

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