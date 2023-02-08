Казах из Китая Турсынбек выступит на турнире Alash Pride в Бишкеке

Этнический казах из Китая Габит «Дикий Волк» Турсынбек (19-11-1) выступит на турнире Alash Pride 82 в Бишкеке.

На счету Габита уже есть один бой в казахстанской лиге, проигранный Жанышу Ураимову сабмишеном. Также в карьере Турсынбека были бои в различных китайских лигах и BRAVE.

Его соперником станет кыргыз Куштарбек Амирбек уулу (8-5-1).

Бой пройдет 21 февраля.

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