Казах из Китая Турсынбек выступит на турнире Alash Pride в Бишкеке
Этнический казах из Китая Габит «Дикий Волк» Турсынбек (19-11-1) выступит на турнире Alash Pride 82 в Бишкеке.
На счету Габита уже есть один бой в казахстанской лиге, проигранный Жанышу Ураимову сабмишеном. Также в карьере Турсынбека были бои в различных китайских лигах и BRAVE.
Его соперником станет кыргыз Куштарбек Амирбек уулу (8-5-1).
Бой пройдет 21 февраля.
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