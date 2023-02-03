Эксперт: «Головкину не понравится идея о встрече с Смитом. Лиама никто не знает в США»

Автор американского сайта Boxingnews24.com Крейг Дейли оценил шансы британского боксера Лиама Смита (33-3-1, 20 КО) заполучить бой с казахстанцем Геннадием Головкиным (42-2-1, 37 КО) в 2023 году.

«Промоутер Бен Шалом и Лиам Смит не должны предполагать, что Геннадий Головкин будет утруждать себя принять этот бой, потому что есть большая вероятность, что он этого не сделает. Головкин очень избирательно подходит к тому, с кем драться, и, возможно, ему не понравится идея боя со Смитом, так как он малоизвестен в США».

Отметим, что ранее Смит победил Криса Юбенка и заявил о желании сразиться с GGG.

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