Вартанян о подготовке к бою с Резниковым: «Сейчас я после операции, прохожу реабилитацию»

Российский боец смешанных единоборств Эдуард Вартанян рассказал о подготовке к бою Гран-при ACA в легком весе против Артема Резникова.

«Я планирую за 12 недель до боя начать подготовку к поединку с Резниковым. А так, к финалу я начал готовиться, как только узнал об этом Гран-при. Я понимал, что мне предстоят три боя, и на протяжении всего этого периода времени мне придется готовиться, не покладая рук. Сейчас я после операции, прохожу реабилитацию. Я тренируюсь каждый день, но пока не активно. То бишь, не по две тренировки, без спаррингов и борьбы», - сказал Вартанян.

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