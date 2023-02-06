Стали известны сроки нового боя Жумагулова в UFC

Казахстанский боец ММА Жалгас Жумагулов рассказал о сроках возвращения в UFC.

- Сейчас есть понимание, когда могут дать бой?

– Мы с Саятом (Абдрахмановым, – менеджер бойцов UFC) разговариваем, он говорит, что мне бой дадут, заранее предупредят за 2-3 месяца. Сейчас в планах съездить отдохнуть в Дубае с семьей неделю. Вернусь в Актобе, здесь чуть побуду и, скорее всего, в Америку поеду. Там буду тренироваться, ждать боя, – сказал Жумагулов в интервью «Вестнику ММА»

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