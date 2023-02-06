Иван Дычко: «Жалею, что дал себе отдохнуть и поехал на Олимпиаду уставший»

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Казахстанский боксер Иван Дычко прокомментировал выступление на Олипиаде в Рио.

«В определенный момент я жалею, что я в один из моментов не дал себе отдохнуть и я на Олимпиаду поехал немного уставший. Я поставил себе цель – забрать медаль и, когда я понял, что забрал ее, немного как будто силы и энтузиазм меня покинули. Это была моя ошибка по неопытности, потому что исходя из всех турниров, я не давал себе отдыхать. Я шел и завоевывал медали. Это сказалось на бронзовой медали в Рио-де-Жанейро. Наверное, мой потенциал был больше, чем я смог показать, но, к сожалению, я не смог это сделать», – сказал боксер в интервью телеканалу «Qazsport». 

Отметим, Дычко выиграл две бронзовые медали на Играх в 2012-м и 2016-м годах.

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