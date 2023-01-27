Иван Дычко: «Подготовка в Америке и Рудном значительно отличается»

Казахстанский супертяжеловес Иван Дычко (12-0) рассказал о карьере, ближайших планах, а также причинах низкой активности в 2022 году.

– Иван, расскажите, как вы проводите время дома?

– С конца декабря я нахожусь в Казахстане, где готовился к праздникам и Новому году. Увидел всех близких, получил нужные эмоции и подарил их своим родным. Теперь я активно включился в подготовку, привожу себя в порядок.

– Подготовка в Рудном, от той, которую вы обычно проводите в США отличается кардинально?

– В Америке она более основательная и там никакие бытовые моменты меня не отвлекают. Дома я провожу время с семьей, общаюсь с друзьями и прочее. Есть обыкновенные бытовые обязанности, которые меня немного отвлекают, поэтому я старюсь их сторониться. Тем не менее, поход в зал у меня всегда на первом месте.

– В 2022 году вы лишь однажды вышли в ринг, в июле в Аргентине. Что не позволило вам провести больше боев?

– Знаете, были какие-то проблемы у боксерских функционеров, так понимаю, у промоутеров. Они нам давали бои и мы неоднократно даже подписывали контракт, но потом происходили какие-то нестыковки с их стороны, то ли бюджетные, то ли юридические.

NAIZA готовит масштабное шоу AWARDS. Прогноз победителей от Sports.ru Казахстан: не обойдется без сюрпризов

Похоже, в UFC будет новый боец из Казахстана: Азат Максум готовится покорять сильнейшую в мире лигу

«Если бы Жако подписали в UFC раньше, он был бы в топ-5». Финалист Гран-при NAIZA Амангельды о тренировках с Рахмоновым, бое за пять миллионов и казахстанцах в сильнейшей лиге