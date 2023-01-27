Дычко о лагере с Фьюри: «По боксерскому IQ он превосходит всех»

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Казахстанский боксер Иван Дычко в интервью Prosports.kz рассказал об участии в лагере Чемпиона мира Тайсона Фьюри:

«Мой первый лагерь был с Владимиром Кличко, и он был очень хороший, но тогда я еще был любителем, а не профессионалом. У Тайсона Фьюри тоже был неплохой лагерь. На сегодняшний день по боксерскому IQ, думаю, Тайсон превосходит всех»

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