Василий Жиров о карьере: «Если бы мой менеджер был умнее, он бы правильно расставил приоритеты»

Олимпийский чемпион по боксу 1996 года (до 81 кг), экс-чемпион мира в первом тяжелом весе по версии IBF Василий Жиров прокомментировал свою профессиональную карьеру.

- Ваша профессиональная карьера растянулась почти на 13 лет. Это много или мало?

– Моя карьера в профи дошла до своего пика, и мне хватило быть в профи.

- Что можно назвать вашим самым большим разочарованием в профессиональном боксе?

– Разочарований у меня нет, все в жизни не случайно. Если бы мой менеджер был умнее, он бы правильно расставил приоритеты.

- Не пожалели, что решили перейти в профи?

– То, что я перешел в профи – моя мечта, которую я осуществил.

- Можете сейчас представить себе, кем бы вы могли стать, если бы не ушли после Игр в Атланте в профи?

– Представлять, что было бы, если б я не стал профи, не хочу! Я сделал это – и рад каждому моему действию. Это меня укрепило и сделало умнее и смекалистее.

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