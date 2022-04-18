Василий Жиров может вернуться на ринг

Первый казахстанский чемпион по боксу среди профи Василий Жиров близок к возвращению на профиринг:

«Ведутся переговоры с Джеймсом Тони о бое. Надеюсь, встреча состоится. Если нет, я выйду с кем-то другим», – прокомментировал «балхашский тигр».

Видмон – яркий новичок «Актобе»: француз уже в списке бомбардиров, а его гол стал лучшим в марте

«Первый раз в Казахстане наслаждаюсь игрой в футбол». Манзорро о Благоевиче, переходе в «Астану» и сборной Франции

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