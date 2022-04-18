Василий Жиров может вернуться на ринг

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Первый казахстанский чемпион по боксу среди профи Василий Жиров близок к возвращению на профиринг:

«Ведутся переговоры с Джеймсом Тони о бое. Надеюсь, встреча состоится. Если нет, я выйду с кем-то другим», – прокомментировал «балхашский тигр».

 

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