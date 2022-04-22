Василий Жиров о победе Головкина: «Доказал, что сильнейший»

Известный в прошлом казахстанский боксер, первый чемпион мира среди профи из Казахстана Василий Жиров в интервью Виктору Ялымову высказался по поводу победы Геннадия Головкина над японцем Риотой Муратой в объединительном бою за титулы чемпиона мира IBF и WBA Super в среднем весе:

«У Геннадия бой тяжеловатый был. В конце ему уже тяжко было. Видно, что подустал. Но все равно молодец, красавчик, я считаю. Бой выиграл и доказал, что он сильнейший. Еще раз скажу: надо знать, когда пора уйти с ринга. Потому что здесь ты зарабатываешь не только гонорары, но и болячки. Рано или поздно тебе это вылезет. Просто нужно знать, когда ты должен закончить. Нельзя драться до «самоубийства». Получается, что мы, боксеры, сами себя убиваем на ринге. Мы готовимся, насилуем свое тело до износа. Потом еще выходим и деремся, тоже до износа. Поэтому нужно вовремя сказать себе: «Хватит».

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