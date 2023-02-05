Айгерим Абилкадирова об укусе соперницы: «Я подала сигнал о сдаче, но эта бельгийка продолжила ломать мою руку»

Казахстанская дзюдоистка Айгерим Абилкадирова объяснила, почему она укусила соперницу Шарлин ван Сник на турнире серии Большого шлема в Париже.

«Хочу ответить всем диванным критикам. Вчера я боролась на Grand Slam Париж с бельгийской спортсменкой. Она вытянула мне болевой прием на локтевой сустав. Я подала сигнал о сдаче, но эта бельгийская спортсменка продолжила ломать мою руку. После того как я услышала хруст в своем локтевом суставе, я от безысходности, от боли автоматически укусила ее. Плюс ко всему этому, судья вообще никак не среагировал и не остановил схватку.

Кстати, мужики, которые мне пишут негатив, если ты такой герой, то напиши мне свои цифры и попробуй мне сказать все в лицо, если духу хватит», – сказала Абилкадирова в инстаграм.

«С Бастой чай не пила, но пересекаемся в бойцовских залах». Чемпионка NAIZA Карыгина готовится к первой защите титула и бросила вызов сестре Рахмонова

«Каждый должен уходить вовремя». Сергей Морозов об исламе, допинге и возможном уходе из UFC

Царукян ответил на предложение реванша с Исмагуловым: «100К, и я в деле»