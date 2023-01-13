Самая красивая дзюдоистка Казахстана провела спарринг с олимпийским чемпионом Тедди Ринером

Одинадцатикратная чемпионка Казахстана по дзюдо Айгерим Абилкадирова провела спарринг с трехкратным олимпийским чемпионом из Франции Тедди Ринером.

Напомним, в Казахстан для повышения навыков отечественных дзюдоистов приехал трехкратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира, пятикратный чемпион Европы Тедди Ринер.

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