Самая красивая дзюдоистка Казахстана провела спарринг с олимпийским чемпионом Тедди Ринером

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Одинадцатикратная чемпионка Казахстана по дзюдо Айгерим Абилкадирова провела спарринг с трехкратным олимпийским чемпионом из Франции Тедди Ринером.

Напомним, в Казахстан для повышения навыков отечественных дзюдоистов приехал трехкратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира, пятикратный чемпион Европы Тедди Ринер.

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