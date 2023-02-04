Самая красивая дзюдоистка Казахстана укусила соперницу на турнире в Париже

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Казахстанская дзюдоистка Айгерим Абилкадирова выступила на турнире серии Большого шлема в Париже (Франция).

В первом раунде сетки соперницей казахстанки стала представительница Бельгии Шарлин ван Сник. Абилкадирова уступила иппоном, однако отметилась на татами иным образом, вероятно, укусив свою оппонентку. На это обратил внимание Telegram-канал «Спорт Шредингера», опубликовавший видео. 

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