Самая красивая дзюдоистка Казахстана укусила соперницу на турнире в Париже

Казахстанская дзюдоистка Айгерим Абилкадирова выступила на турнире серии Большого шлема в Париже (Франция).

В первом раунде сетки соперницей казахстанки стала представительница Бельгии Шарлин ван Сник. Абилкадирова уступила иппоном, однако отметилась на татами иным образом, вероятно, укусив свою оппонентку. На это обратил внимание Telegram-канал «Спорт Шредингера», опубликовавший видео.

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