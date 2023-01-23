Карл Фроч: «Лиаму Смиту предстоит много работы в бою с Головкиным»

Бывший чемпион мира Карл Фроч считает возможным бой Лиама Смита (33-3-1, 20 КО) и Геннадия Головкина (42-2-1, 37 КО) за пояса IBF и WBA в среднем весе.

«Смиту предстоит много работы в бою с Головкиным. Вы не увидите убегающего Головкина , как Юбенка-младшего, напуганного мощью Лиама. Я думаю, что сейчас GGG смотрит на то, чтобы просто получить немного денег в конце своей карьеры», — сказал Карл Фроч в интервью Sky Sports.

Напомним, в прошлую субботу Смит нокаутировал Криса Юбенка-младшего на вечере бокса в Манчестере.

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