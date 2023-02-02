Лига Nomad Fighting Championship объявила кард следующего турнира
Лига кулачных боев Nomad Fighting Championship объявила кард следующего турнира, в котором между собой сразятся бойцы из Казахстана и Кыргызстана.
Официально анонсировано пять поединков с участием представителей промоушена:
1. Кона vs Жанибек 2. Джамбульский vs Бүркіт 3. Фельдшер vs Азат 4. Жаман vs Марлен 5. Тайсон vs Искендер
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