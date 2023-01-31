Шавкат Рахмонов сдал тест на допинг перед боем в UFC
Казахстанский боец Шавкат Рахмонов (16-0) прошел процедуру допинг-контроля.
Тест на употребление запрещенных препаратов он сдал в преддверии своего боя в UFC.
Напомним, Рахмонов проведет поединок 4 марта. Он будет соглавным на турнире UFC 285 в Лас-Вегасе. Соперником казахстанца станет американец Джефф Нил (15-4).
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