Шавкат Рахмонов сдал тест на допинг перед боем в UFC

Казахстанский боец Шавкат Рахмонов (16-0) прошел процедуру допинг-контроля.

Тест на употребление запрещенных препаратов он сдал в преддверии своего боя в UFC.

Напомним, Рахмонов проведет поединок 4 марта. Он будет соглавным на турнире UFC 285 в Лас-Вегасе. Соперником казахстанца станет американец Джефф Нил (15-4).

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